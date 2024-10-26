В Бурятии потушили пожар в районной больнице

Здесь горел утеплитель
Вечером 26 октября в Еравнинской центральной районной больнице пожар.
- От диспетчера поступила информация о задымлении в Центральной районной больнице по улице Производственная в населённом пункте Сосново-Озерское. Незамедлительно были направлены огнеборцы ПЧ-18 и ДПК «Сосново-Озёрское», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На момент прибытия пожарных горел утеплитель канализационной трубы в подполье. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр.
Обошлось без пострадавших.
Всего на тушении задействованы 5 человек, 2 единицы техники.
Информация уточняется.
Здесь горел утеплитель
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