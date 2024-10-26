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В Бурятии потушили пожар в районной больнице

В Бурятии потушили пожар в районной больнице
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Здесь горел утеплитель

Вечером 26 октября в Еравнинской центральной районной больнице пожар.

- От диспетчера поступила информация о задымлении в Центральной районной больнице по улице Производственная в населённом пункте Сосново-Озерское. Незамедлительно были направлены огнеборцы ПЧ-18 и ДПК «Сосново-Озёрское», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На момент прибытия пожарных горел утеплитель канализационной трубы в подполье. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр.

Обошлось без пострадавших.

Всего на тушении задействованы 5 человек, 2 единицы техники.

Информация уточняется.

пожар

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