В Бурятии потушили пожар в районной больнице

Вечером 26 октября в Еравнинской центральной районной больнице пожар.- От диспетчера поступила информация о задымлении в Центральной районной больнице по улице Производственная в населённом пункте Сосново-Озерское. Незамедлительно были направлены огнеборцы ПЧ-18 и ДПК «Сосново-Озёрское», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.На момент прибытия пожарных горел утеплитель канализационной трубы в подполье. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр.Обошлось без пострадавших.Всего на тушении задействованы 5 человек, 2 единицы техники.Информация уточняется.