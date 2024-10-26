В селе Татаурово в Бурятии введён режим повышенной готовности

Накануне, 25 октября, в Прибайкальском районе Бурятии произошла коммунальная авария. Без отопления остались 29 домов.- В 19:30 при вводе котла в работу в селе Татаурово упало давление в системе. Без тепла остались 29 жилых домов, из них 16 многоквартирных домов, в которых проживает 827 человек, в том числе 215 детей, три социально-значимых объекта, - сообщили в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7»Утром 26 октября в связи с коммунальной аварией на территории Татаурово введён режим повышенной готовности.К вечеру сегодняшнего дня отопление частично восстановлено. Тепло подали в 12 многоквартирных домов, в которых проживают 512 человек.Работы по восстановлению отопления продолжатся завтра, 27 октября.Жалоб от населения не поступало, в случае необходимости в готовности четыре пункта временного пребывания, вместимостью 860 человек.