26 октября

25 октября

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В селе Татаурово в Бурятии введён режим повышенной готовности

В селе Татаурово в Бурятии введён режим повышенной готовности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь произошла коммунальная авария

Накануне, 25 октября, в Прибайкальском районе Бурятии произошла коммунальная авария. Без отопления остались 29 домов.

- В 19:30 при вводе котла в работу в селе Татаурово упало давление в системе. Без тепла остались 29 жилых домов, из них 16 многоквартирных домов, в которых проживает 827 человек, в том числе 215 детей, три социально-значимых объекта, - сообщили в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7»

Утром 26 октября в связи с коммунальной аварией на территории Татаурово введён режим повышенной готовности.

К вечеру сегодняшнего дня отопление частично восстановлено. Тепло подали в 12 многоквартирных домов, в которых проживают 512 человек.

Работы по восстановлению отопления продолжатся завтра, 27 октября.

Жалоб от населения не поступало, в случае необходимости в готовности четыре пункта временного пребывания, вместимостью 860 человек.


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