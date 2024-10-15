В Улан-Удэ подросток ушёл из пункта выдачи заказов с неоплаченными товарами

13 октября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса. Клиент, забрав заказ, зашёл в примерочную и, пока работник обслуживала другого посетителя, скрылся с неоплаченными товарами. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.Уже через полтора часа 15-летний улан-удэнец был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц города и с украденными вещами доставлен в орган внутренних дел.Подросток признался, что из-за отсутствия денег для оплаты решил совершить кражу: в примерочной сложил заказанные одежду и обувь в рюкзак и ушёл.Украденное у подростка изъято. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Обучается в одном из техникумов Улан-Удэ.Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.