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В Улан-Удэ подросток ушёл из пункта выдачи заказов с неоплаченными товарами

В Улан-Удэ подросток ушёл из пункта выдачи заказов с неоплаченными товарами
Происшествия, 
Подросток признался, что решил совершить кражу из-за отсутствия денег

13 октября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса. Клиент, забрав заказ, зашёл в примерочную и, пока работник обслуживала другого посетителя, скрылся с неоплаченными товарами. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.

Уже через полтора часа 15-летний улан-удэнец был замечен сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц города и с украденными вещами доставлен в орган внутренних дел.

Подросток признался, что из-за отсутствия денег для оплаты решил совершить кражу: в примерочной сложил заказанные одежду и обувь в рюкзак и ушёл.

Украденное у подростка изъято. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Обучается в одном из техникумов Улан-Удэ.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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