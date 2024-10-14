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В Забайкалье пьяная директор школы на Land Cruiser Prado сбила пешехода

В Забайкалье пьяная директор школы на Land Cruiser Prado сбила пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В то время она она баллотировалась в депутаты

В Забайкальском крае вынесли приговор в отношении директора школы, которая, будучи пьяной, сбила на Toyota Land Cruiser Prado женщину.

ДТП произошло 31 августа.

- Директор школы № 2 посёлка Забайкальск, избиравшаяся на должность депутата, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado возле образовательного учреждения совершила наезд на женщину-пешехода, которая вышла перед ней на проезжую часть, обходя лужу. Прибывшие по сигналу сотрудники ДПС выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Она отстранена от управления транспортным средством, однако от прохождения освидетельствования отказалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

С 9 сентября директор школы получила статус депутата совета.

В прокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований женщина длительное время не привлекалась к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Только после вмешательства прокуратуры дело о административном правонарушении было возбуждено. 2 октября суд назначил водителю наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1,5 года.

Постановление судьи в законную силу не вступило.

Дополнительно по факту ДТП организована процессуальная проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения степени тяжести вреда пешеходу. В зависимости от её результатов будет рассмотрен вопрос о наличии либо отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
ДТП алкогольное опьянение

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