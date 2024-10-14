В Улан-Удэ всех фигурантов громкого дела о подпольных боях отправили за решётку



Организатора смертельных спаррингов признали виновным сразу в нескольких преступлениях – по части 3 статьи 33 – части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего его смерть»), по части 2 статьи 309 («Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединённое с угрозами и шантажом»), а также по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного»).



В итоге ему дали 13 лет в колонии строгого режима и назначили штраф размером в 100 тысяч рублей. После выхода на свободу осуждённый не сможет ещё два года заниматься частной охранной деятельностью.



Ранее мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»), однако из-за истечения срока давности уголовное преследование прекратили, рассказали в пресс-службе Советского райсуда.



Остальные сотрудники ЧОП ответили перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее его смерть. Им дали от 9 до 9 лет и 5 месяцев «строгача».



Эта история началась в 2022 году. По версии следствия, мужчина, трудившийся в частном охранном предприятии, возглавлял группу реагирования. Он самовольно установил неправомерные требования к сотрудникам – при приёме на работу новички должны были принять участие в трёх спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Каждая такая схватка длилась по две минуты. При этом никаких определённых правил для поединков не было. Соперника разрешалось бить по голове и даже в область жизненно важных органов.



В конце августа того же года во время очередного спарринга, который проходил в спортзале одного из местных ТЦ, произошла трагедия – 21-летний парень, который незадолго до этого пришёл в ЧОП, вступил в бой с тремя соперниками. В итоге он получил многочисленные повреждения головы и скончался.



В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Позже следствие установило, что экс-начальник ГБР, зная об этом, угрозами и шантажом заставлял подчинённых давать ложные показания – что потерпевший в боях без правил якобы не участвовал и потерял сознание после обычных физических упражнений. А ещё он заявился к одному из своих сотрудников домой в нетрезвом виде после того, как тот не пришёл на работу, и несколько часов избивал его, угрожал убийством мужчине и его сожительнице и воткнул своей жертве нож прямо в бедро.







Кстати, в феврале присяжные оправдали ЧОПовцев. Их признали непричастными к преступлению. А это подразумевало оправдательный приговор. Однако в итоге вердикт отменили по решению Верховного суда Бурятии и отправили дело на новое рассмотрение.