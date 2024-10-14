В Иркутске пострадавшей от нападения собаки девочке выплатят 45 тысяч

В Иркутске девочке, на которую напала бродячая собака, выплатят компенсацию.Нападение на 13-летнюю девочку произошло днём 6 марта на бульваре Рябикова в областном центре. Ребёнок получил укушенную рану, ей потребовалась медицинская помощь.Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру.- Полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории Иркутска возложены на администрацию города. Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда в пользу девочки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Суд удовлетворил иск, взыскав с администрации в пользу ребёнка 45 тысяч рублей.Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.