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В Иркутске пострадавшей от нападения собаки девочке выплатят 45 тысяч

В Иркутске пострадавшей от нападения собаки девочке выплатят 45 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги выплатит администрация города

В Иркутске девочке, на которую напала бродячая собака, выплатят компенсацию.

Нападение на 13-летнюю девочку произошло днём 6 марта на бульваре Рябикова в областном центре. Ребёнок получил укушенную рану, ей потребовалась медицинская помощь.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру.

- Полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории Иркутска возложены на администрацию города. Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда в пользу девочки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд удовлетворил иск, взыскав с администрации в пользу ребёнка 45 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.
собаки

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