Ангарчанин устроил в квартире наркопритон

33-летний ангарчанин устроил в своей квартире наркопритон. На него возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.По версии следствия, в мае наркозависимый мужчина систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в 21 квартале Ангарска, наркоманам для совместного потребления наркотиков. Услугу он предоставлял в обмен на запрещённые вещества.В июне полицейские накрыли наркопритон. Тогда в квартире обнаружили предметы, использовавшиеся для употребления наркотических средств синтетического происхождения.Недавно уголовное дело направили в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.