14 октября

13 октября

Популярное

Ангарчанин устроил в квартире наркопритон

Ангарчанин устроил в квартире наркопритон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине грозит до четырёх лет колонии

33-летний ангарчанин устроил в своей квартире наркопритон. На него возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в мае наркозависимый мужчина систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в 21 квартале Ангарска, наркоманам для совместного потребления наркотиков. Услугу он предоставлял в обмен на запрещённые вещества.

В июне полицейские накрыли наркопритон. Тогда в квартире обнаружили предметы, использовавшиеся для употребления наркотических средств синтетического происхождения.

Недавно уголовное дело направили в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

наркотики наркопритон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ангарчанин устроил в квартире наркопритон
Ангарчанин устроил в квартире наркопритон
Происшествия, 14.10.2024
Мужчине грозит до четырёх лет колонии  
В Улан-Удэ девушка устроила пожар после ссоры с возлюбленным
В Улан-Удэ девушка устроила пожар после ссоры с возлюбленным
Происшествия, 14.10.2024
Также она украла процессор своего молодого человека
Улан-удэнец вскрыл четыре гаража
Улан-удэнец вскрыл четыре гаража
Происшествия, 14.10.2024
Его задержали бдительные росгвардейцы
В селе Бурятии из-за крупной аварии отменили занятия в школе
В селе Бурятии из-за крупной аварии отменили занятия в школе
Происшествия, 14.10.2024
Местные жители сидят без тепла уже двое суток
В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик
В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик
Происшествия, 14.10.2024
Врачам не удалось спасти пенсионера  
В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
Происшествия, 13.10.2024
Из-за неё более двух сотен человек остались без тепла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^