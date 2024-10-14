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В Улан-Удэ при сносе дома умудрились устроить коммунальную аварию

В Улан-Удэ при сносе дома умудрились устроить коммунальную аварию
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Рабочие повредили там трубу

Всё произошло ещё в прошлую субботу, 12 октября, в столице Бурятии – на улице Шмидта. При сносе дома № 32 подрядная организация повредили трубу холодного водоснабжения.

Об этом сообщили в МУП «Водоканал». После вывоза строительного мусора сотрудники МУП «Водоканал» приступят к устранению аварии. Без холодного водоснабжения осталась одна жилая постройка – на улице Советская, 9. Для местных жителей организовали подвоз воды.


коммунальная авария холодное водоснабжение

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