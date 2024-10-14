В Улан-Удэ при сносе дома умудрились устроить коммунальную аварию

Всё произошло ещё в прошлую субботу, 12 октября, в столице Бурятии – на улице Шмидта. При сносе дома № 32 подрядная организация повредили трубу холодного водоснабжения.Об этом сообщили в МУП «Водоканал». После вывоза строительного мусора сотрудники МУП «Водоканал» приступят к устранению аварии. Без холодного водоснабжения осталась одна жилая постройка – на улице Советская, 9. Для местных жителей организовали подвоз воды.