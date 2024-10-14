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В Иркутской области пьяный водитель угрожал инспектору ДПС проклятьем

В Иркутской области пьяный водитель угрожал инспектору ДПС проклятьем
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
«Сейчас кровь себе пущу!», - кричал нарушитель

В Иркутской области пьяный житель посёлка Куйтун спровоцировал погоню сотрудников ДПС, а затем угрожал проклясть инспектора ДПС.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, автомобиль Toyota Premio привлек внимание автоинспекторов, которые патрулировали улицы Куйтуна. Машина двигалась с превышением скорости.

В ответ на законное требование сотрудников об остановке водитель прибавил газу и попытался скрыться. В результате непродолжительной погони водителя удалось задержать. Им оказался 39-летний мужчина с явными признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался и пообещал наложить проклятие на полицейских.

- Вы будете прокляты за это мною! Я пущу себе кровь в вашей машине, и пусть после этого меня упекут в психушку. Но вы будете прокляты, - агрессивно высказывался мужчина.

Кроме того, он всячески уклонялся от вопросов госинспектора. Так, когда дело дошло до выяснения места жительства, мужчина заявил, что он бомж и живёт в машине.


видео: Госавтоинспекция Иркутской области


Уже в отделе, протрезвев, задержанный раскаялся в содеянном. Он извинился перед полицейскими и сказал, что ему стыдно за произнесённые ранее слова.

Госавтоинспекторы установили, что в 2016 году «обладателя необычных способностей» уже лишали водительских прав за нетрезвую езду.

В отношении злостного нарушителя инспектора ДПС составили административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за невыполнение законного требования полицейских об остановке.

Сейчас ему снова грозит серьёзный штраф и лишение права управления транспортными средствами.

ГИБДД водители алкогольное опьянение

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