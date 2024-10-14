Улан-удэнец вскрыл четыре гаража









В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, который вскрывал гаражи, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.В ходе патрулирования Железнодорожного района группа задержания вневедомственной охраны заметила подозрительного мужчину, который выходил из гаражного кооператива. В руках у прохожего были большой мешок и «болгарка».Мужчина заявил, что возле гаражей собирал металлолом. Однако при осмотре вещей в его мешке были обнаружены сменный диск к «болгарке», монтировка, аккумуляторные батареи, провода, кабели и велозамок.Позже подозреваемый признался, что вскрыл один гараж. При этом в ходе обследования кооператива росгвардейцы обнаружили четыре взломанных гаража.Задержанный 34-летний местный житель был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.