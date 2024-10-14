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Улан-удэнец вскрыл четыре гаража

Улан-удэнец вскрыл четыре гаража
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его задержали бдительные росгвардейцы

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, который вскрывал гаражи, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе патрулирования Железнодорожного района группа задержания вневедомственной охраны заметила подозрительного мужчину, который выходил из гаражного кооператива. В руках у прохожего были большой мешок и «болгарка».


Мужчина заявил, что возле гаражей собирал металлолом. Однако при осмотре вещей в его мешке были обнаружены сменный диск к «болгарке», монтировка, аккумуляторные батареи, провода, кабели и велозамок.

Позже подозреваемый признался, что вскрыл один гараж. При этом в ходе обследования кооператива росгвардейцы обнаружили четыре взломанных гаража.

Задержанный 34-летний местный житель был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия кража

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