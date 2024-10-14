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В селе Бурятии из-за крупной аварии отменили занятия в школе

В селе Бурятии из-за крупной аварии отменили занятия в школе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители сидят без тепла уже двое суток

В прибайкальском селе Ильинка продолжается ремонт теплотрассы, которую прорвало в прошлую субботу, 12 октября. Накануне в населённом пункте запустили котельную, однако без отопления всё ещё остаются два многоквартирных дома – № 5 и 98 на улицах Советская и Октябрьская, 11 частных, а также местная школа и здание сельской администрации, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

В понедельник, 14 октября, в Ильинской средней школе отменили занятия. Их перенесли на ближайшую субботу, 19-ое.

После крупной коммунальной аварии тепла лишились школа, садик и  37 жилых домов, включая 14 многоквартирных. Там проживают 250 человек, в том числе – 82 ребёнка.  Ликвидировать последствия сначала пообещали в течение дня. Позже выяснилось, что вскрыть нужно ещё 20 метров трассы. А в воскресенье, 13-го, в сельском поселении «Ильинское» с 08:00 объявили режим повышенной готовности. Продлится он до завершения аварийно-восстановительных работ. Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Семёнов. Документ опубликовали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

В правительстве РБ сообщили, что в Ильинке развернули оперативный штаб по ликвидации ЧС. Там работают коммунальные и пожарные службы. Помимо пожарных машин, задействованы экскаваторы. Работы координирует заместитель главы муниципального образования.

К ситуации уже подключилась районная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой оценит, как уполномоченные органы исполняют свои обязанности по организации теплоснабжения и оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований пообещали принять меры реагирования.  В следкоме тем временем возбудили уголовное дело о халатности.
коммунальная авария отопление уголовное дело

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