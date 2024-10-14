В Бурятии экс-коммунальщика Минобороны приговорили к 7,5 годам за взятки

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего начальника домоуправления ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны. Его признали виновным в получении взяток. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
- Подсудимый работал начальником домоуправления Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны РФ. С октября 2019 года по март 2022 года получал взятки от взяткодателей за незаконное предоставление им в пользование жилых помещений без заключения договора найма специализированного жилого фонда, общей суммой около 544 тысяч рублей. Средства ему перечислялись на личный банковский счёт, - сообщили в Железнодорожном районном суде.
С учётом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств суд признал мужчину виновным в получении взяток и назначил ему 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет 6 месяцев.
Также у мужчины конфискована в собственность государства сумма, соответствующую размеру средств, полученных им в виде взяток.
Приговор вступил в законную силу.
Справка:
Основной целью деятельности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктур, предоставление коммунальных услуг в интересах Вооружённых сил.
Основные виды деятельности:
• производство, передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя (в виде пара и горячей воды);
• производство горячей воды в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);
• транспортировка по трубопроводам тепловой энергии и теплоносителя;
• забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, доведение ее до питьевого качества и распределение потребителям;
• оказание услуг, связанных с транспортировкой воды;
• удаление и очистка сточных вод, отходов;
• оказание услуг связанных с транспортировкой сточных вод;
• производство и распределение электроэнергии;
• передача электроэнергии и технологическое присоединение по распределительным электросетям;
• деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
• ремонт электрического оборудования;
• распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
• сбор, обработка и утилизация отходов;
• производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
• кондиционирование воздуха;
• деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
• электромонтажные работы, строительные специализированные работы;
• гидроизоляционные работы, штукатурные работы, столярные и плотнические работы, малярные и стекольные работы, и прочие отделочные и завершающие работы;
• инженерные изыскания для строительства;
• управление недвижимым имуществом;
• транспортирование по трубопроводу газа;
• хранение и складирование газа.