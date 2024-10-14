В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик

Врачам не удалось спасти пенсионера
В Ангарске на пожаре, возникшем из-за непотушенной сигареты, погиб 75-летний мужчина. Возгорание на площади 2 квадратных метрах произошло в пятиэтажном доме, в квартире на четвёртом этаже.
- Сотрудники МЧС вынесли курильщика и передали врачам. К сожалению, спасти его не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Огонь потушили 10 пожарных и 4 единицы техники.
Легковушка выехала на «встречку»
Местные жители сидят без тепла уже двое суток
Также осуждённого оштрафовали на миллион рублей
Врачам не удалось спасти пенсионера
Из-за неё более двух сотен человек остались без тепла
Огонь успел охватить площадь в 1600 «квадратов»
Там без тепла осталось несколько десятков домов
Мужчина скончался в больнице, а злоумышленника уже закрыли в СИЗО
Во время неё 25-летний парень получил огнестрел
Возгорания случились в отдалённом районе и столице республики
Они приземлились прямо на Сарайский пляж на Ольхоне
Местные жители рассказывают, что собака стерилизована и никогда не проявляла агрессию
Он зарезал женщину и спрятал её тело в подполье