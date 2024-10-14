14 октября

13 октября

Популярное

В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик

В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Врачам не удалось спасти пенсионера

В Ангарске на пожаре, возникшем из-за непотушенной сигареты, погиб 75-летний мужчина. Возгорание на площади 2 квадратных метрах произошло в пятиэтажном доме, в квартире на четвёртом этаже.

- Сотрудники МЧС вынесли курильщика и передали врачам. К сожалению, спасти его не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь потушили 10 пожарных и 4 единицы техники.



пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии из-за крупной аварии отменили занятия в школе
В селе Бурятии из-за крупной аварии отменили занятия в школе
Происшествия, 14.10.2024
Местные жители сидят без тепла уже двое суток
В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик
В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик
Происшествия, 14.10.2024
Врачам не удалось спасти пенсионера  
В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
Происшествия, 13.10.2024
Из-за неё более двух сотен человек остались без тепла
В Бурятии полыхает фанерный завод
В Бурятии полыхает фанерный завод
Происшествия, 13.10.2024
Огонь успел охватить площадь в 1600 «квадратов»

В Бурятии целое поселение перешло на повышенную готовность
В Бурятии целое поселение перешло на повышенную готовность
Происшествия, 13.10.2024
Там без тепла осталось несколько десятков домов
Пьяный улан-удэнец до смерти забил соседа в подъезде
Пьяный улан-удэнец до смерти забил соседа в подъезде
Происшествия, 13.10.2024
Мужчина скончался в больнице, а злоумышленника уже закрыли в СИЗО
В Улан-Удэ прямо в парке на ночь глядя устроили стрельбу
В Улан-Удэ прямо в парке на ночь глядя устроили стрельбу
Происшествия, 13.10.2024
Во время неё 25-летний парень получил огнестрел
В Бурятии сгорели «Жигули» и квадроцикл
В Бурятии сгорели «Жигули» и квадроцикл
Происшествия, 12.10.2024
Возгорания случились в отдалённом районе и столице республики 
Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Происшествия, 12.10.2024
Они приземлились прямо на Сарайский пляж на Ольхоне
В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
Происшествия, 12.10.2024
Местные жители рассказывают, что собака стерилизована и никогда не проявляла агрессию
Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы
Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы
Происшествия, 12.10.2024
Он зарезал женщину и спрятал её тело в подполье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^