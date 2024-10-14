В Иркутской области на пожаре погиб пожилой курильщик











В Ангарске на пожаре, возникшем из-за непотушенной сигареты, погиб 75-летний мужчина. Возгорание на площади 2 квадратных метрах произошло в пятиэтажном доме, в квартире на четвёртом этаже.- Сотрудники МЧС вынесли курильщика и передали врачам. К сожалению, спасти его не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Огонь потушили 10 пожарных и 4 единицы техники.