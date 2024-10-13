13 октября

Популярное

В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом

В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Из-за неё более двух сотен человек остались без тепла

В СУ СКР по Бурятии после прорыва теплотрассы в прибайкальском селе Ильинка возбудили уголовное дело о халатности – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ. Его завели после публикаций в СМИ. 

Сейчас по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, виновных и сбор доказательственной базы, отметили в ведомстве.
 
Крупная авария в населённом пункте произошла ещё утром 12 октября. Без тепла в итоге остались 37 жилых домов, включая 14 многоквартирных. Там проживают 250 человек, в том числе – 82 ребёнка. А ещё блага цивилизации в холода лишились школа и детский сад.

Ликвидировать последствия коммунального ЧП пообещали в течение дня. Позже выяснилось, что вскрыть нужно ещё 20 метров трассы. А в воскресенье, 13-го, в сельском поселении «Ильинское» с 08:00 объявили режим повышенной готовности. Продлится он до завершения аварийно-восстановительных работ. Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Семёнов. Документ опубликовали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

В правительстве РБ сообщили, что в Ильинке развернули оперативный штаб по ликвидации ЧС. Там работают коммунальные и пожарные службы. Помимо пожарных машин, задействованы экскаваторы. Работы координирует заместитель главы муниципального образования.

К ситуации уже подключилась районная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой оценит, как уполномоченные органы исполняют свои обязанности по организации теплоснабжения и оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований пообещали принять меры реагирования. 
коммунальная авария уголовное дело следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом
Происшествия, 13.10.2024
Из-за неё более двух сотен человек остались без тепла
В Бурятии полыхает фанерный завод
В Бурятии полыхает фанерный завод
Происшествия, 13.10.2024
Огонь успел охватить площадь в 1600 «квадратов»

В Бурятии целое поселение перешло на повышенную готовность
В Бурятии целое поселение перешло на повышенную готовность
Происшествия, 13.10.2024
Там без тепла осталось несколько десятков домов
Пьяный улан-удэнец до смерти забил соседа в подъезде
Пьяный улан-удэнец до смерти забил соседа в подъезде
Происшествия, 13.10.2024
Мужчина скончался в больнице, а злоумышленника уже закрыли в СИЗО
В Улан-Удэ прямо в парке на ночь глядя устроили стрельбу
В Улан-Удэ прямо в парке на ночь глядя устроили стрельбу
Происшествия, 13.10.2024
Во время неё 25-летний парень получил огнестрел
В Бурятии сгорели «Жигули» и квадроцикл
В Бурятии сгорели «Жигули» и квадроцикл
Происшествия, 12.10.2024
Возгорания случились в отдалённом районе и столице республики 
Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Происшествия, 12.10.2024
Они приземлились прямо на Сарайский пляж на Ольхоне
В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
Происшествия, 12.10.2024
Местные жители рассказывают, что собака стерилизована и никогда не проявляла агрессию
Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы
Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы
Происшествия, 12.10.2024
Он зарезал женщину и спрятал её тело в подполье
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы ЗАГСа
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы ЗАГСа
Происшествия, 12.10.2024
Она знала, что браки фиктивные, но всё равно их регистрировала
В Улан-Удэ курьер и водитель телефонных мошенников получили реальные сроки
В Улан-Удэ курьер и водитель телефонных мошенников получили реальные сроки
Происшествия, 12.10.2024
Также осуждённые должны возместить потерпевшим материальный ущерб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^