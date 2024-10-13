В Бурятии крупная коммунальная авария обернулась уголовным делом



В СУ СКР по Бурятии после В СУ СКР по Бурятии после прорыва теплотрассы в прибайкальском селе Ильинка возбудили уголовное дело о халатности – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ. Его завели после публикаций в СМИ.





Сейчас по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, виновных и сбор доказательственной базы, отметили в ведомстве.



Крупная авария в населённом пункте произошла ещё утром 12 октября. Без тепла в итоге остались 37 жилых домов, включая 14 многоквартирных. Там проживают 250 человек, в том числе – 82 ребёнка. А ещё блага цивилизации в холода лишились школа и детский сад.



Ликвидировать последствия коммунального ЧП пообещали в течение дня. Позже выяснилось, что вскрыть нужно ещё 20 метров трассы. А в воскресенье, 13-го, в сельском поселении «Ильинское» с 08:00 объявили режим повышенной готовности. Продлится он до завершения аварийно-восстановительных работ. Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Семёнов. Документ опубликовали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



В правительстве РБ сообщили, что в Ильинке развернули оперативный штаб по ликвидации ЧС. Там работают коммунальные и пожарные службы. Помимо пожарных машин, задействованы экскаваторы. Работы координирует заместитель главы муниципального образования.



К ситуации уже подключилась районная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой оценит, как уполномоченные органы исполняют свои обязанности по организации теплоснабжения и оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований пообещали принять меры реагирования.

