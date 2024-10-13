В Бурятии полыхает фанерный завод

Огонь успел охватить площадь в 1600 «квадратов»
В кабанском посёлке Каменск загорелся фанерный завод. Всё произошло днём 13 октября. Сообщение о пожаре поступило на экстренный номер 112.
Пламя охватило кровлю одноэтажного здания. На место отправились сотрудники 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии.
Общая площадь завода – 4500 квадратных метров. К 13:40 возгорание локализовали на 1600 «квадратах». По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние постройки – тоже. К его тушению привлекли 11 человек, задействовать пришлось 5 единиц техники.
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