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В Бурятии целое поселение перешло на повышенную готовность

В Бурятии целое поселение перешло на повышенную готовность
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Там без тепла осталось несколько десятков домов

Накануне в прибайкальском селе Ильинка прорвало теплотрассу. Авария произошла утром – сообщение о ней поступило около 07:35.

Без тепла в итоге остались 37 жилых домов, включая 14 многоквартирных. Там проживают 250 человек, в том числе – 82 ребёнка, отмечает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Место порыва вскоре нашли и приступили к земляным работам по вскрытию теплотрассы. Ликвидировать последствия коммунального ЧП пообещали в течение дня.

Позже выяснилось, что вскрыть нужно ещё 20 метров трассы. А в воскресенье, 13 октября, в сельском поселении «Ильинское» с 08:00 объявили режим повышенной готовности. Продлится он до завершения аварийно-восстановительных работ. Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Семёнов. Документ опубликовали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

К ситуации уже подключилась районная прокуратура. Надзорное ведомство после аварии начало проверку, в ходе которой оценит, как уполномоченные органы исполняют свои обязанности по организации теплоснабжения и оказанию коммунальных услуг надлежащего качества. При наличии оснований пообещали принять меры реагирования. 
повышенная готовность коммунальная авария отопление

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