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В Якутии совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3

В Якутии совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Один человек погиб

Всё произошло утром 13 октября. По предварительным данным, около 08:29 самолёт Ан-3, выполнявший рейс по маршруту «Олекминск – Железногорск», совершил жёсткую посадку вблизи города Олекминск в Якутии – в полутора километрах от аэродрома.

На борту находились три члена экипажа и двое пассажиров. Один человек погиб, сообщили в официальном telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В ведомстве уже возбудили уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). 

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий для установления обстоятельств авиапроисшествия. По данным ТАСС, самолёт принадлежит авиакомпании «Борус».

Telegram-канал Baza пишет, что в 7 утра (по местному времени) Ан-3 совершал взлёт из аэропорта Олекминска. У него отказал двигатель. Пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, однако долететь до взлётно-посадочной полосы не успел.

авиация катастрофа Якутия следствие

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