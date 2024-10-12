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В Бурятии сгорели «Жигули» и квадроцикл

В Бурятии сгорели «Жигули» и квадроцикл
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Возгорания случились в отдалённом районе и столице республики

В Бурятии в пятницу, 11 октября, дважды горели автомобили.

Первый случай произошёл в селе Багдарин Баунтовского района, где сгорел автомобиль ВАЗ-2107. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание. Другой случай произошёл Улан-Удэ. Предположительно из-за технической неисправности транспортного средства сгорел квадроцикл.

Во всех случаях пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожар

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