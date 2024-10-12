12 октября

11 октября

Популярное

Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала

Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они приземлились прямо на Сарайский пляж на Ольхоне

Пилотов двух вертолётов Robinson R-66 оштрафовали за посадку на береговую линию Сарайского пляжа на Ольхоне 10 августа. Нарушение требований законодательства в сфере безопасности полётов подтвердила проверка Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что 10 августа 2024 года вопреки требованиям федеральных правил использования воздушного пространства командирами воздушных судов Robinson R-66 допущены посадки двух вертолётов на береговой линии Сарайского пляжа острове Ольхон в Иркутской области без соответствующего разрешения органов обслуживания воздушного движения», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

При этом у пилотов отсутствовали медицинские заключения, подтверждающие соответствие требованиям к состоянию здоровья.

Командиры воздушных судов привлечены к административной ответственности по статьям 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» и 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации воздушных судов. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

вертолеты Байкал Ольхон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала
Происшествия, 12.10.2024
Они приземлились прямо на Сарайский пляж на Ольхоне
В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
Происшествия, 12.10.2024
Местные жители рассказывают, что собака стерилизована и никогда не проявляла агрессию
Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы
Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы
Происшествия, 12.10.2024
Он зарезал женщину и спрятал её тело в подполье
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы ЗАГСа
В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы ЗАГСа
Происшествия, 12.10.2024
Она знала, что браки фиктивные, но всё равно их регистрировала
В Улан-Удэ курьер и водитель телефонных мошенников получили реальные сроки
В Улан-Удэ курьер и водитель телефонных мошенников получили реальные сроки
Происшествия, 12.10.2024
Также осуждённые должны возместить потерпевшим материальный ущерб
Улан-удэнка лишилась 1,4 млн, поверив мошенникам
Улан-удэнка лишилась 1,4 млн, поверив мошенникам
Происшествия, 12.10.2024
Аферисты звонили через мессенджер 
На юге Бурятии обнаружен лептоспироз
На юге Бурятии обнаружен лептоспироз
Происшествия, 11.10.2024
Очаг располагается на территории животноводческой стоянки в местности Русские Мурочи
Под Иркутском водитель Nissan погиб, врезавшись в дерево
Под Иркутском водитель Nissan погиб, врезавшись в дерево
Происшествия, 11.10.2024
Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет
В районной больнице в Бурятии произошёл неприятный инцидент
В районной больнице в Бурятии произошёл неприятный инцидент
Происшествия, 11.10.2024
Пациенты курили сигареты в здании и затушили их о новые стены больницы
В Иркутске сгорело майнинговое оборудование в гараже
В Иркутске сгорело майнинговое оборудование в гараже
Происшествия, 11.10.2024
Пожар произошёл на улице Байкальской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^