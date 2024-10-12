Пилотов вертолётов оштрафовали за посадку на берег Байкала

Пилотов двух вертолётов Robinson R-66 оштрафовали за посадку на береговую линию Сарайского пляжа на Ольхоне 10 августа. Нарушение требований законодательства в сфере безопасности полётов подтвердила проверка Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.«Установлено, что 10 августа 2024 года вопреки требованиям федеральных правил использования воздушного пространства командирами воздушных судов Robinson R-66 допущены посадки двух вертолётов на береговой линии Сарайского пляжа острове Ольхон в Иркутской области без соответствующего разрешения органов обслуживания воздушного движения», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.При этом у пилотов отсутствовали медицинские заключения, подтверждающие соответствие требованиям к состоянию здоровья.Командиры воздушных судов привлечены к административной ответственности по статьям 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» и 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации воздушных судов. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.