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В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку

В райцентре в Бурятии неизвестные подстрелили собаку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные жители рассказывают, что собака стерилизована и никогда не проявляла агрессию

В Гусиноозёрске неизвестные возобновили охоту на бродячих животных. В этот раз подстрелили собаку во 2-м микрорайоне. Об этом поведали местные жители в группе «Весь Гусиноозёрск».

«Ну что это такое?! Во 2-ом микрорайоне собаку просто взяли и подстрелили, она на людей не нападает, ничего. Вот с собаками, которые нападают на людей ничего не делают. Ужас просто», - возмутился горожанин.

В комментариях жители узнали подстреленную собаку. Они подтвердили слова автора поста о том, что животное, действительно, дружелюбное и живёт здесь несколько лет:

«Эта собачка уже очень давно живёт во 2 мкр, добрая и адекватная, на людей не кидается, стерилизована. И вот кому помешала. Изверги»,
«Кажется, я знаю эту собаку. В моём микрорайоне пробегала»,
«Она бездомная, уже около 4 лет живёт во дворе 6 дома»,
«Что с этими людьми не так, они же тоже живые, тоже чувствуют боль, вы почему такие изверги».

Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Гусиноозёрске произошла череда событий, связанных с отстрелом животных. Всё началось с того, что неизвестные начали стрелять по домашним кошкам на улицах. Спустя несколько дней в посёлке Кедровый подстрелили ещё одного хозяйского питомца.

Через две недели неизвестный живодёр снова принялся за дело. Тогда он покушался на кота в посёлке Солнечный.

А в июне неизвестные отравили несколько бездомных и хозяйских собак после череды нападений на людей.
собаки жестокое обращение с животными

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