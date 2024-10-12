Жителю Иркутской области дали 9 лет за убийство сожительницы

В Усольском районе Иркутской области вынесли приговор 42-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве сожительницы.Расправа произошла в ноябре 2023 года в посёлке Тельма. Мужчина после совместного распития спиртного в доме сожительницы в ходе ссоры нанёс ей множество удары кухонным ножом. От полученных ран 32-летняя женщина скончалась на месте.Чтобы скрыть следы преступления, убийца спрятал труп в подполье дома, накрыв вход в него ковром.Позже труп нашли полицейские, которые приехали по сообщению соседей.Ранее сельчанин был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах. Свою вину в суде он признал.- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.