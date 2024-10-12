В Бурятии действуют два лесных пожара труднодоступной местности

Угрозы населённым пунктам нет
Баунтовском районе Бурятии действуют два лесных пожара. Очаги находятся в труднодоступной отдалённой местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в республике не обнаружено.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 8 октября на территории Витимского лесничества Нижнеципского участкового лесничества введён режим чрезвычайной ситуации
в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
В Бурятии снят особый противопожарный режим
. При посещении лесного массива соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности.
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