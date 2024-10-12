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В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы ЗАГСа

В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудницы ЗАГСа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она знала, что браки фиктивные, но всё равно их регистрировала

Вступил в силу приговор в отношении бывшей сотрудницы Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС Бурятии.

Женщина признана виновной в превышении должностных полномочий, получении взятки, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Следствием и судом установлено, что осуждённая, используя свои полномочия, осенью 2022 года регистрировала фиктивные браки между местными жителями и гражданами иностранного государства. На самом деле новобрачные не имели намерения создать семьи, а браки нужны были для получения мигрантам разрешения на временное проживание и вида на жительство в России.

После женщина указывала на портале Единого государственного реестра ЗАГСа соответствующие реквизиты о подаче документов на регистрацию брака.

- За оказанное содействие она получила от граждан в качестве взятки подарки на сумму 10 тысяч 396 рублей. В результате её незаконных действий иностранным гражданам были выданы разрешения на временное проживание и вид на жительство в Российской Федерации, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.

Преступления выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по республике.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственной регистрацией актов гражданского состояния, на срок 3 года и штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд принял решение об оставлении приговора без изменения. Приговор вступил в законную силу.
ЗАГС превышение должностных полномочий

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