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В Улан-Удэ курьер и водитель телефонных мошенников получили реальные сроки

В Улан-Удэ курьер и водитель телефонных мошенников получили реальные сроки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также осуждённые должны возместить потерпевшим материальный ущерб

Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении двух улан-удэнцев, 18 и 19 лет, работавших на мошенников. Преступники обманывали стариков, убеждая, что деньги нужны для помощи их близким родственникам, якобы попавшим в ДТП. Всего мошенники обманули 20 пожилых жителей столицы Бурятии, выманив у них в общей сложности более 4,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, двое парней из Улан-Удэ в августе 2022 года вошли в состав организованной преступной группы. Члены ОПГ звонили пенсионерам и представлялись их родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов. Они вводили в заблуждение пожилых людей насчёт виновности их близких в ДТП и необходимости передачи средств, чтобы якобы оказать материальную помощь пострадавшим в аварии и прекратить уголовное преследование их родственников.

Двое жителей Улан-Удэ, будучи курьером и водителем в составе группы мошенников, забирали деньги у жертв аферистов, а затем вносили их на подконтрольные ОПГ расчётные счета за минусом своего вознаграждения.

Суд назначил одному из них наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, другому - наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осуждённые должны возместить потерпевшим материальный ущерб.

Кроме того, у одного из подсудимых конфискован автомобиль и телефон как предметы, используемые при совершении преступлений.

Как сообщили в суде, приговор вступил в законную силу. 
мошенничество

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