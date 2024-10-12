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Улан-удэнка лишилась 1,4 млн, поверив мошенникам

Улан-удэнка лишилась 1,4 млн, поверив мошенникам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты звонили через мессенджер

Жительнице Улан-Удэ в одном из мессенджеров поступило сообщение от имени её руководителя о том, что по месту работы произошла утечка личных данных сотрудников, о чём с женщиной хочет переговорить сотрудник ФСБ.

Также через мессенджер её позвонил мужчина, который пояснил, что кто-то пытался снять с её банковского счёта деньги. Для блокировки действий мошенников и сохранения сбережений ей необходимо перевести их на специальный банковский счёт. Требования аферистов горожанка выполнила и перевела свои личные денежные средства в размере 1,4 млн рублей на указанный им счёт, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 2185 жителей республики, в том числе 50 за последнюю неделю. Люди перевели аферистам 532,9 млн рублей, из которых 27,7 млн рублей за последнюю неделю.

мошенничество прокуратура статистика

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