В Иркутске полицейские выявили группу нелегалов на производственном объекте

В Иркутске полицейские в рамках операции «Нелегал-2024» выявили группу нарушителей на производственном объекте.Ранее в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в микрорайоне Жилкино «трудится группа иностранных специалистов без разрешающих документов».- Приехав на указанный адрес, сотрудники управления по вопросам миграции регионального Главка МВД во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, совместно с коллегами из МУ МВД России «Иркутское» при поддержке спецподразделений Росгвардии обнаружили 16 иностранцев. Из них 14 находились на территории региона с нарушениями российского законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.14 жителей ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 47 лет привлечены к административной ответственности по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином без гражданства трудовой деятельности в РФ».Суд назначил им штрафы в размере двух тысяч рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.