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В Иркутске полицейские выявили группу нелегалов на производственном объекте

В Иркутске полицейские выявили группу нелегалов на производственном объекте
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Из 16 мигрантов законно работали только двое

В Иркутске полицейские в рамках операции «Нелегал-2024» выявили группу нарушителей на производственном объекте.

Ранее в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в микрорайоне Жилкино «трудится группа иностранных специалистов без разрешающих документов».

- Приехав на указанный адрес, сотрудники управления по вопросам миграции регионального Главка МВД во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, совместно с коллегами из МУ МВД России «Иркутское» при поддержке спецподразделений Росгвардии обнаружили 16 иностранцев. Из них 14 находились на территории региона с нарушениями российского законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



14 жителей ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 47 лет привлечены к административной ответственности по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Суд назначил им штрафы в размере двух тысяч рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.
незаконная миграция

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