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Мошенник «угнал» личный кабинет жительницы Бурятии на «Госуслугах»

Мошенник «угнал» личный кабинет жительницы Бурятии на «Госуслугах»
Происшествия, 
Он представился сотрудником суда

Мошенник, представившийся сотрудником районного суда, обманул жительницу Бурятии.

Женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником Кабанского районного суда. Во время беседы он попросил женщину сообщить данные от личного кабинета «Госуслуг». Поверив звонившему, потерпевшая сообщила всю требуемую информацию.

- Кабанский районный суд предупреждает: сотрудники суда никогда не просят сообщить какие-либо коды, пароли и другую личную информацию по телефону, - предупреждают в суде.

В случае подобных звонков жителей призывают прерывать беседу и при необходимости перезвонить самостоятельно.

Телефоны Кабанского районного суда:

в селе Кабанск: 8-30138-43-3-45, 8-30138-43-4-66;
в городе Бабушкин: 8-30138-70-6-84.
мошенничество

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