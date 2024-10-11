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Улан-удэнец выбросил наркотики на глазах у росгвардейцев

Улан-удэнец выбросил наркотики на глазах у росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Бдительный экипаж вневедомственной охраны оставил парня на улице

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали молодого человека с наркотиками. Вероятно, запаниковав, он выбросил свёрток с запрещённым веществом прямо перед сотрудниками.

- Поздним вечером на одной из улиц в микрорайоне Мелькомбинат экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы остановили нарушителя общественного порядка. В ходе установления его личности он увидели, что мужчина попытался незаметно скинуть на землю содержимое своего кармана, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Это оказался целлофановый свёрток с травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли. В ходе разбирательства задержанный сознался, что изготовил наркотическое средство для собственного употребления.

Задержанный – 25-летний улан-удэнец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления. Его доставили в полицию.

Результаты экспертизы показали, что вещество в свертке является наркотическим веществом – гашишным маслом.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Росгвардия наркотики

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