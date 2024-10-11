Улан-удэнец выбросил наркотики на глазах у росгвардейцев

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали молодого человека с наркотиками. Вероятно, запаниковав, он выбросил свёрток с запрещённым веществом прямо перед сотрудниками.- Поздним вечером на одной из улиц в микрорайоне Мелькомбинат экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы остановили нарушителя общественного порядка. В ходе установления его личности он увидели, что мужчина попытался незаметно скинуть на землю содержимое своего кармана, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Это оказался целлофановый свёрток с травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли. В ходе разбирательства задержанный сознался, что изготовил наркотическое средство для собственного употребления.Задержанный – 25-летний улан-удэнец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления. Его доставили в полицию.Результаты экспертизы показали, что вещество в свертке является наркотическим веществом – гашишным маслом.По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.