В Улан-Удэ по факту нападения мужчины на ребёнка возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ в связи с нападением мужчины на 8-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Дело возбудили по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - отметили в следственном управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне о произошедшем инциденте сообщила прокуратура Бурятии. Пока установлено, что ещё в конце июля 2024 года на игровой площадке в 113 микрорайоне Улан-Удэ мужчина причинил телесные повреждения 8-летнему мальчику.
Мотивы нападения устанавливаются.