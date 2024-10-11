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В Улан-Удэ по факту нападения мужчины на ребёнка возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ по факту нападения мужчины на ребёнка возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас проводятся следственные действия

В Улан-Удэ в связи с нападением мужчины на 8-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Дело возбудили по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - отметили в следственном управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне о произошедшем инциденте сообщила прокуратура Бурятии. Пока установлено, что ещё в конце июля 2024 года на игровой площадке в 113 микрорайоне Улан-Удэ мужчина причинил телесные повреждения 8-летнему мальчику.

Мотивы нападения устанавливаются. 
уголовное дело хулиганство

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