В Братске семилетний школьник попал под машину

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте
Днём 9 октября в Братске семилетний мальчик попал под колёса автомобиля Toyota CH-R. ДТП произошло в жилом районе Падун, на улице Хабарова.
- По предварительным данным, школьник перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, в результате чего, водитель автомобиля Toyota CH-R допустил на него наезд, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
В результате ДТП ребёнку потребовалась медицинская помощь.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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