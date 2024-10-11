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В Братске семилетний школьник попал под машину

В Братске семилетний школьник попал под машину
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте

Днём 9 октября в Братске семилетний мальчик попал под колёса автомобиля Toyota CH-R. ДТП произошло в жилом районе Падун, на улице Хабарова.

- По предварительным данным, школьник перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, в результате чего, водитель автомобиля Toyota CH-R допустил на него наезд, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате ДТП ребёнку потребовалась медицинская помощь.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
ДТП

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