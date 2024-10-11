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На юге Бурятии обнаружен лептоспироз

На юге Бурятии обнаружен лептоспироз
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очаг располагается на территории животноводческой стоянки в местности Русские Мурочи

В Бурятии, на территории Кяхтинского района у сельскохозяйственных животных был обнаружен лептоспироз.

- Лептоспироз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями из рода Leptospira. Эти микроорганизмы могут поражать как животных, так и человека. Лептоспироз может проявляться различными симптомами, включая лихорадку, головную боль, мышечные боли, желтуху. В тяжёлых случаях он может приводить к серьёзным осложнениям, таким как почечная недостаточность или геморрагическая болезнь, - сообщили в районной администрации.

Было проведено внеплановое заседание противоэпизоотической комиссии при администрации МО «Кяхтинский район», а также утверждён межведомственный план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации эпизоотического очага лептоспироза на территории животноводческой стоянки в местности Русские Мурочи муниципального образования сельское поселение «Зарянское» и профилактике лептоспироза среди людей и животных на территории района.

Специалисты ветеринарной службы уже начали проводить необходимые меры по установлению карантина и ликвидации заболевания. Все заболевшие животные были изолированы от здорового поголовья и проходят лечение антибиотиками. Для здоровых коров предусмотрена вакцинация, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Важно отметить, что во время карантина запрещается:
- Посещение территории посторонним лицам;
- Ввоз и вывоз восприимчивых животных;
- Заготовку и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакты больные животные;
- Вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных животных;
- Выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные;
- Использование водоёмов для поения и купания животных.

лептоспироз Бурятия эпизоотия Кяхтинский район

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