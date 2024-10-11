Автоинспектор спас 62-летнюю улан-удэнку от ложного сотрудника ФСБ

В Улан-Удэ сотрудник Госавтоинспекции уберёг пенсионерку от перевода аферистам 300 тысяч рублей, вмешавшись в случайно услышанный разговор. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД России.
В свой выходной день командир взвода отдельного спецбатальона ДПС Дмитрий Дондоков невольно оказался очевидцем телефонного мошенничества, жертвой которого чуть было не стала 62-летняя горожанка.
Автоинспектор увидел, как растерянная пожилая женщина, разговаривая с кем-то по мобильному, сняла в банкомате крупную сумму денег. Заподозрив, что на связи с пенсионеркой аферисты, мужчина догнал её и, представившись, поинтересовался, с кем она разговаривает. Оказалось, что на том конце провода был якобы сотрудник ФСБ.
Дмитрий Дондоков настойчиво попросил пенсионерку прекратить разговор, объяснив ей, что так действуют телефонные мошенники. Затем вызвал своих коллег и вместе с ними отвёз горожанку в отдел полиции.
Оказалось, что сначала жительнице столицы Бурятии позвонил некий оператор сотовой связи и под предлогом продления договора абонентского обслуживания выманил у неё смс-коды. Следующим собеседником уже был мнимый специалист портала госуслуг, сообщивший об утечке персональных данных женщины. А затем ей по видеосвязи позвонил лжесотрудник ФСБ, который, предъявив фейковое служебное удостоверение, сперва обвинил пенсионерку в финансировании терроризма, а после рекомендовал перевести накопления на «безопасный счёт».
Горожанка поблагодарили автоинспектора за неравнодушие и вовремя протянутую руку помощи.