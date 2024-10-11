Автоинспектор спас 62-летнюю улан-удэнку от ложного сотрудника ФСБ

В Улан-Удэ сотрудник Госавтоинспекции уберёг пенсионерку от перевода аферистам 300 тысяч рублей, вмешавшись в случайно услышанный разговор. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД России.В свой выходной день командир взвода отдельного спецбатальона ДПС Дмитрий Дондоков невольно оказался очевидцем телефонного мошенничества, жертвой которого чуть было не стала 62-летняя горожанка.Автоинспектор увидел, как растерянная пожилая женщина, разговаривая с кем-то по мобильному, сняла в банкомате крупную сумму денег. Заподозрив, что на связи с пенсионеркой аферисты, мужчина догнал её и, представившись, поинтересовался, с кем она разговаривает. Оказалось, что на том конце провода был якобы сотрудник ФСБ.Дмитрий Дондоков настойчиво попросил пенсионерку прекратить разговор, объяснив ей, что так действуют телефонные мошенники. Затем вызвал своих коллег и вместе с ними отвёз горожанку в отдел полиции.Оказалось, что сначала жительнице столицы Бурятии позвонил некий оператор сотовой связи и под предлогом продления договора абонентского обслуживания выманил у неё смс-коды. Следующим собеседником уже был мнимый специалист портала госуслуг, сообщивший об утечке персональных данных женщины. А затем ей по видеосвязи позвонил лжесотрудник ФСБ, который, предъявив фейковое служебное удостоверение, сперва обвинил пенсионерку в финансировании терроризма, а после рекомендовал перевести накопления на «безопасный счёт».Горожанка поблагодарили автоинспектора за неравнодушие и вовремя протянутую руку помощи.