В Бурятии ликвидировано шесть лесных пожаров

Новых не обнаружено

В республике за сутки ликвидировано шесть возгораний леса: все они были в Баунтовском эвенкийском районе. Новых лесных пожаров не обнаружено. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

По состоянию на утро 11 октября действует два лесных пожара в Баунтовском эвенкийском районе. Очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В РАЛХ напомнили, что на территории Витимского лесничества Нижнеципского участкового лесничества в Баунте введён режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

При посещении лесов РАЛХ просит соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.