В Иркутской области двухлетний ребёнок погиб, обварившись кипятком

Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой
В посёлке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области двухлетний мальчик погиб, обварившись кипятком. Он получил страшные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипящей водой, и скончался по пути в больницу.
- По версии следствия, женщина оставила своего двухлетнего сына на кухне без присмотра, где на плите стояла кастрюля с кипящей водой. В силу возраста и любопытства мальчик опрокинул кастрюлю на себя, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также оценит исполнение законодательства о защите прав детей и семейном благополучии.
Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой
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