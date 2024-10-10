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В Иркутской области двухлетний ребёнок погиб, обварившись кипятком

В Иркутской области двухлетний ребёнок погиб, обварившись кипятком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой

В посёлке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области двухлетний мальчик погиб, обварившись кипятком. Он получил страшные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипящей водой, и скончался по пути в больницу.

- По версии следствия, женщина оставила своего двухлетнего сына на кухне без присмотра, где на плите стояла кастрюля с кипящей водой. В силу возраста и любопытства мальчик опрокинул кастрюлю на себя, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также оценит исполнение законодательства о защите прав детей и семейном благополучии.
смерть ожоги

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