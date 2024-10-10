Улан-удэнец угнал автомобиль у соседа

Ночью 9 октября в полицию в Улан-Удэ позвонил 30-летний местный житель и сообщил об угоне автомобиля.Он рассказал, что с соседом ремонтировал в гараже машину общей знакомой: приятельница находилась вместе с ними. Ближе к ночи компания разошлась. Хозяин, закрыв бокс, пошёл провожать девушку, а вернувшись, не обнаружил своего авто, стоявшего у гаража.Полицейские ориентировали на розыск автомобиля наружные наряды полиции. К утру угнанную машину на одной из улан-удэнских дорог заметили сотрудники ДПС. Водитель, увидев экипаж, свернул во дворы многоквартирных домов. Остановившись, он бросил машину и при попытке скрыться был задержан автоинспекторами. Угонщиком оказался тот самый 26-летний сосед.Он признался, что сел за руль чужого незапертого автомобиля с ключами зажигания внутри и направился к родственникам в Гусиноозёрск. Однако по дороге пробило колесо. Починив его, подозреваемый решил вернуться в город, где и был задержан.Отметим, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, трудоустроен, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело.