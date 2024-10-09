Возле колонии в Улан-Удэ на ночь глядя произошёл пожар

Там вспыхнули поддоны и трава
Возгорание произошло поздним вечером 8 октября в Улан-Удэ – на территории колонии общего режима № 2. Очевидцы сообщили, что там полыхает склад.
Позже в республиканском управлении МЧС утончили, что огонь охватил траву и поддоны около ИК. Пламя ликвидировали и место пожара пролили. Его причину установят дознаватели.
Там вспыхнули поддоны и трава
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