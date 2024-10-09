Перевал в Бурятии расчищают от снега

На перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии устраняют последствия снегопада, который прошёл здесь накануне.- На участке с пяти утра работает спецтехника: две комбинированные дорожные машины и погрузчик. Движение транспорта по дороге открыто, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».Отправляясь в поездку, водителей просят учитывать погодные условия.