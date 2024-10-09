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Перевал в Бурятии расчищают от снега

Перевал в Бурятии расчищают от снега
Происшествия,  Фото:ГКУ «Бурятрегионавтодор»
На участке дороги работает спецтехника

На перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии устраняют последствия снегопада, который прошёл здесь накануне.

- На участке с пяти утра работает спецтехника: две комбинированные дорожные машины и погрузчик. Движение транспорта по дороге открыто, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Отправляясь в поездку, водителей просят учитывать погодные условия. 

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