Перевал в Бурятии расчищают от снега

На участке дороги работает спецтехника
На перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии устраняют последствия снегопада, который прошёл здесь накануне.
- На участке с пяти утра работает спецтехника: две комбинированные дорожные машины и погрузчик. Движение транспорта по дороге открыто, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
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На участке дороги работает спецтехника
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