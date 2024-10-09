В Бурятии в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

Мать подростка привлекли к административной ответственности
Днём 8 октября в Тарбатайском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист.
- 16-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», следуя по улице Надежды села Нижний Саянтуй совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мать подростка привлекли к административной ответственности за передачу прав управления сыну.
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