Житель Бурятии лишился «Ниссана» из-за пьяной езды

Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения».В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года мужчина привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев.Но это не остановило его. В марте 2024 года мужчина после употребления спиртного сел за руль своего автомобиля. Следуя из кафе, его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.- Прибайкальский районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.На основании решения суда автомобиль марки «Ниссан Террано», на котором совершено преступление, обращён в собственность государства.Приговор суда не вступил в законную силу.