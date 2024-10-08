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В Улан-Удэ задержали «табачного» вора

В Улан-Удэ задержали «табачного» вора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек воровал табачные изделия, стики и зажигалки

В Железнодорожном районе возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам краж табачных изделий, стиков и зажигалок из магазинов. Установлена причастность 22-летнего горожанина к четырём совершённым в сентябре кражам, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлено, что молодой человек заходил в торговую точку, складывал товар в пакет, а затем, отвлекая внимание продавца просьбой подать что-то ещё, уходил с неоплаченным имуществом. В отдельных случаях он говорил работнику, обслуживавшему в это время других покупателей, что направляется за деньгами.

По предварительной информации, таким образом он украл около 100 пачек сигарет, 10 стиков и 10 зажигалок, а общий ущерб составил около 27 тысяч рублей.

Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности. Нигде не работает. В содеянном улан-удэнец признался.
кража

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