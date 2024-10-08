В пригородном селе Бурятии заминировали школу

Оттуда эвакуировали всех учеников и сотрудников
Всё произошло в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй днём 8 октября. По данным группы «Тарбагатай-инфо.24/7», филиал местной СОШ заминировали. Кто-то сообщил о якобы заложенном там взрывном устройстве.
Сейчас здание обследуют специалисты ОМОН. Оттуда эвакуировали всех учеников и сотрудников. Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 сентября по колледжам Улан-Удэ разлетелись «анонимки» с угрозами
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Оттуда эвакуировали всех учеников и сотрудников
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