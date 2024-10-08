08 октября

07 октября

Популярное

В пригородном селе Бурятии заминировали школу

В пригородном селе Бурятии заминировали школу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Оттуда эвакуировали всех учеников и сотрудников

Всё произошло в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй днём 8 октября. По данным группы «Тарбагатай-инфо.24/7», филиал местной СОШ заминировали. Кто-то сообщил о якобы заложенном там взрывном устройстве.

Сейчас здание обследуют специалисты ОМОН. Оттуда эвакуировали всех учеников и сотрудников. Информация уточняется. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 сентября по колледжам Улан-Удэ разлетелись «анонимки» с угрозами
школа антитеррористическая защищенность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном селе Бурятии заминировали школу
В пригородном селе Бурятии заминировали школу
Происшествия, 08.10.2024
Оттуда эвакуировали всех учеников и сотрудников
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего жену – главу села
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего жену – главу села
Происшествия, 08.10.2024
Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного
В Улан-Удэ кладовщик украл дорогие телефоны
В Улан-Удэ кладовщик украл дорогие телефоны
Происшествия, 08.10.2024
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
Воспитатель из Читы уговорила знакомых взять кредит для мошенников
Воспитатель из Читы уговорила знакомых взять кредит для мошенников
Происшествия, 08.10.2024
Женщина сама хотела взять крупный займ, но получила отказ
В Улан-Удэ неизвестный в маске бросается на людей
В Улан-Удэ неизвестный в маске бросается на людей
Происшествия, 08.10.2024
Он ударил камнем мужчину, ждавшего автобус
Житель Иркутской области подбросил к домам соседей предметы с кладбища
Житель Иркутской области подбросил к домам соседей предметы с кладбища
Происшествия, 08.10.2024
Он разложил венки и другие ритуальные принадлежности
В Улан-Удэ проверяют информацию о стрельбе по машине
В Улан-Удэ проверяют информацию о стрельбе по машине
Происшествия, 08.10.2024
По мнению автомобилиста, стрелявший прятался за теплотрассой
В Улан-Удэ на улице нашли труп лисы
В Улан-Удэ на улице нашли труп лисы
Происшествия, 08.10.2024
Мёртвое животное обнаружили на улице Боевая
В Иркутской области произошло ДТП из-за туши медведя
В Иркутской области произошло ДТП из-за туши медведя
Происшествия, 08.10.2024
Автомобилист врезался в мёртвого зверя и опрокинулся
Мошенники обманули улан-удэнского бизнесмена на 6 млн
Мошенники обманули улан-удэнского бизнесмена на 6 млн
Происшествия, 08.10.2024
33-летний мужчина перевёл аферистам свои накопления и кредитные деньги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^