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Воспитатель из Читы уговорила знакомых взять кредит для мошенников

Воспитатель из Читы уговорила знакомых взять кредит для мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина сама хотела взять крупный займ, но получила отказ

В полицию Читы обратилась 51-летняя воспитатель детского сада, ставшая жертвой мошенников. Она перевела неизвестным почти 2,6 млн рублей; деньги взяли в кредит её знакомые.

Установлено, что женщине позвонил «специалист компании по заработку на инвестициях». Звонивший предложил зарегистрироваться на онлайн-площадке для получения прибыли.

Желая стать инвестором, женщина намеревалась взять кредит, однако получила отказ. Тогда читинка обратилась за помощью к знакомым, которые оформили займ на сумму 2 млн 591 тысяч рублей. Эти деньги горе-инвестор перевела мошенникам.

- Аналогичным способом от мошеннических действий пострадал водитель одной из организаций, расположенной в Краснокаменском районе. Под предлогом инвестирования он потерял 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждены уголовные дела.


мошенничество

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