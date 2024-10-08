Воспитатель из Читы уговорила знакомых взять кредит для мошенников

В полицию Читы обратилась 51-летняя воспитатель детского сада, ставшая жертвой мошенников. Она перевела неизвестным почти 2,6 млн рублей; деньги взяли в кредит её знакомые.Установлено, что женщине позвонил «специалист компании по заработку на инвестициях». Звонивший предложил зарегистрироваться на онлайн-площадке для получения прибыли.Желая стать инвестором, женщина намеревалась взять кредит, однако получила отказ. Тогда читинка обратилась за помощью к знакомым, которые оформили займ на сумму 2 млн 591 тысяч рублей. Эти деньги горе-инвестор перевела мошенникам.- Аналогичным способом от мошеннических действий пострадал водитель одной из организаций, расположенной в Краснокаменском районе. Под предлогом инвестирования он потерял 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждены уголовные дела.