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В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего жену – главу села

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего жену – главу села
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного

Перед судом предстанет житель Тункинского района Бурятии, обвиняемый в убийстве супруги, которая была главой села Тунка.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в конце апреля 2024 года. По данным следствия, ночью между супругами произошла ссора, мужчина схватился за ружьё и выстрелил прямо в голову жене с близкого расстояния.

Конфликт вспыхнул, когда супруги вместе с 10-летней дочерью вернулись ночью домой из гостей, раскрыли подробности в прокуратуре Бурятии.

«Между супругами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил женщину за шею и стал душить, после чего нанёс удар ладонью по лицу. В конфликт вмешалась девочка, которая оттащила отца от матери. Когда все легли спать, мужчина вооружился обрезом и, пройдя в спальную комнату, произвел выстрел в голову супруги», - сообщили в прокуратуре.

Женщина скончалась на месте происшествия. После подозреваемый попытался свести счёты с жизнью, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

В ходе расследования выяснилось, что оружие (к слову, самодельное) сельчанин хранил незаконно. По данным следствия, ещё весной 2018 года обрез и патроны к нему мужчина нашёл в погребе дома своего умершего отца. Оружие и боеприпасы он незаконно хранил в постройке во дворе своего дома.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Недавно уголовное дело направили для рассмотрения в Верховный суд Бурятии. За совершение наиболее опасного из совершенных деяний законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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