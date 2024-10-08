В районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Леса горят в Баунтовском районе
В Баунтовском районе Бурятии введён режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС введён на основании распоряжения администрации района № 348 от 8 октября.
Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», в районе действуют шесть лесных пожаров на площади 7 132 га.
Всего в Бурятии на утро 8 октября действовали семь лесных пожаров
: шесть в Баунтовском и один – в Кяхтинском. В республиканском агентстве лесного хозяйства отмечали, что угрозы населённым пунктам нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 сентября в Бурятии сняли особый противопожарный режим
.
Леса горят в Баунтовском районе
Он ударил камнем мужчину, ждавшего автобус
Обошлось без пострадавших
Всего оперативники проверили 69 иностранцев
Он разложил венки и другие ритуальные принадлежности
По мнению автомобилиста, стрелявший прятался за теплотрассой
Мёртвое животное обнаружили на улице Боевая
Юрлицу придётся выплатить 600 тысяч рублей
Автомобилист врезался в мёртвого зверя и опрокинулся
33-летний мужчина перевёл аферистам свои накопления и кредитные деньги
Ущерб от пожара оценили в 30 тысяч
Должник написал приставу личное сообщение
Все наезды произошли на пешеходных переходах
Наезд произошёл в темноте
Автомобилист сел за руль, не имея водительских прав