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В районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Леса горят в Баунтовском районе

В Баунтовском районе Бурятии введён режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС введён на основании распоряжения администрации района № 348 от 8 октября.

Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», в районе действуют шесть лесных пожаров на площади 7 132 га.

Всего в Бурятии на утро 8 октября действовали семь лесных пожаров: шесть в Баунтовском и один – в Кяхтинском. В республиканском агентстве лесного хозяйства отмечали, что угрозы населённым пунктам нет. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 сентября в Бурятии сняли особый противопожарный режим.
лесные пожары режим ЧС

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