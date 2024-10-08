В Иркутске павильон быстрого питания сгорел из-за фритюрницы

Пожар произошёл сегодня днём в павильоне быстрого питания на улице Байкальской в районе остановки общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске.- Как установили дознаватели из-за аварийного режима работы загорелась фритюрница, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Возгорание тушили шесть пожарных и две единицы техники. Пострадавших нет.Причины и условия произошедшего устанавливаются. Прокуратура поставила на контроль установления всех обстоятельств пожара. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.