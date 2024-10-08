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В Улан-Удэ неизвестный в маске бросается на людей

В Улан-Удэ неизвестный в маске бросается на людей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он ударил камнем мужчину, ждавшего автобус

О жутком незнакомце, который орудует в сотых кварталах, рассказали в соцсетях. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» недавно написали, что неизвестный в маске напал на человека и ударил его по голове.

О произошедшем сообщила супруга пострадавшего. Утром 8 октября мужчина стоял на остановке в ожидании транспорта, как вдруг его огрели камнем. Началась потасовка и нападавший скрылся.

О злоумышленнике местных жителей предупредили и в школьных чатах в одном из мессенджеров. Родителей призвали проследить, что дети не шли с занятий пешком, поскольку по микрорайону бегает мужчина, вооружённый неким острым предметом.

К этой истории уже подключились правоохранители. Как пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, около 10:00 в отдел полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ обратилась жительница 112 квартала.

- Она сообщила, что неизвестный мужчина нанёс травмы её супругу. По предварительной информации, к 44-летнему гражданину, который ожидал транспорт на остановочном пункте, подошёл неизвестный и ударил по голове и лицу небольшим камнем, – отметили в ведомстве. – Потерпевший оказал сопротивление и злоумышленник скрылся.
 
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.
нападение пострадавшие МВД Бурятии

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