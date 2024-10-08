В Иркутска во время ночного рейда по проверке мигрантов нашли 15 нарушителей











Ещё три иностранца привлечены к административной ответственности за нарушение порядка выбора места пребывания, нарушение срока обращения за выдачей патента, а также за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства. На них также составили административные протоколы.



Сведения о несовершеннолетних гражданах, незаконно находящиеся на территории России, переданы сотрудникам ПДН для привлечения к ответственности.



Кроме того, во время рейда полицейские выявили автомобиль с имеющейся под лобовым стеклом атрибутикой, используемой в криминальной среде. В настоящий момент изделие отправлено на исследование. Водителю грозит административная ответственность за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.































Сотрудник полиции при поддержке СОБР Росгвардии провели ночной рейд в центральной части Иркутска по выявлению нелегалов. Всего оперативники проверили 69 иностранцев.- В отношении 10 нелегалов, у которых отсутствовали правоустанавливающие документы, были составлены протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию». Материалы направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.