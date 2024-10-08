Житель Иркутской области подбросил к домам соседей предметы с кладбища

Жители садоводческого товарищества «Лужки» в Усольском районе Иркутской области обнаружили рядом со своими домами венки с кладбища и другие ритуальные предметы. Испугавшись и восприняв их как угрозу, жители обратились в полицию.Сотрудники полиции выяснили, что венки и другие вещи принёс с погоста сосед граждан. Это 40-летний мужчина, имеющий проблемы со здоровьем.- С целью оказания необходимой медицинской помощи полицейские передали мужчину медикам. Они в настоящее время решают вопрос о помещении его в специализированное учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.