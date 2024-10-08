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В Улан-Удэ проверяют информацию о стрельбе по машине

В Улан-Удэ проверяют информацию о стрельбе по машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По мнению автомобилиста, стрелявший прятался за теплотрассой

В Улан-Удэ неизвестные обстреляли автомобиль, предположительно, из пневматики. Об этом сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Вчера вечером мужчина спускался по Антонова в сторону авиазавода, вдруг сзади что-то щёлкнуло. Водитель не обратил внимания и только сегодня понял, в чём дело. На заднем стекле автомобиля оказался след от пули. Он решил, что это был выстрел из пневматического оружия. Говорит, что никого не было видно, стрелки спрятались за теплотрассой, - говорится в сообщении.

Мужчина считает, что это результат бесконтрольной продажи пневматики, и просит полицейских патрулировать этот район.

В МВД по Бурятии, в свою очередь, сообщили, что улан-удэнец не обращался в органы внутренних дел с сообщениями о данной ситуации.

- Информация о повреждении автомобиля неизвестными лицами, размещённая в социальных сетях, проверяется. Полицейскими устанавливаются обстоятельства события, - прокомментировали «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.
полиция стрельба

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