В Улан-Удэ проверяют информацию о стрельбе по машине

В Улан-Удэ неизвестные обстреляли автомобиль, предположительно, из пневматики. Об этом сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».- Вчера вечером мужчина спускался по Антонова в сторону авиазавода, вдруг сзади что-то щёлкнуло. Водитель не обратил внимания и только сегодня понял, в чём дело. На заднем стекле автомобиля оказался след от пули. Он решил, что это был выстрел из пневматического оружия. Говорит, что никого не было видно, стрелки спрятались за теплотрассой, - говорится в сообщении.Мужчина считает, что это результат бесконтрольной продажи пневматики, и просит полицейских патрулировать этот район.В МВД по Бурятии, в свою очередь, сообщили, что улан-удэнец не обращался в органы внутренних дел с сообщениями о данной ситуации.- Информация о повреждении автомобиля неизвестными лицами, размещённая в социальных сетях, проверяется. Полицейскими устанавливаются обстоятельства события, - прокомментировали «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.