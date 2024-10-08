Водитель фуры оставил несколько улиц в Улан-Удэ без света

Автомобилист повредил воздушные линии электропередачи
Около девяти часов вечера 7 октября неизвестный водитель грузового автомобиля повредил воздушные линии электропередачи в районе улицы Ямская, 2а в Советском районе Улан-Удэ.
Из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии у жителей домов частного сектора с улиц Ямская, Земледельческая, Панфилова.
22:20 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Света не было около полутора часов, сообщает в оперативной сводке по городу.
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