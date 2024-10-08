Водитель фуры оставил несколько улиц в Улан-Удэ без света

Около девяти часов вечера 7 октября неизвестный водитель грузового автомобиля повредил воздушные линии электропередачи в районе улицы Ямская, 2а в Советском районе Улан-Удэ.Из-за этого произошло аварийное отключение электроэнергии у жителей домов частного сектора с улиц Ямская, Земледельческая, Панфилова.22:20 электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Света не было около полутора часов, сообщает в оперативной сводке по городу.